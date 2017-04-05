Николай Любимов знакомится с модернизацией оборонно-промышленного комплекса Рязанской области

Глава региона Николай Любимов побывал сегодня в АО «Рязанский Радиозавод». Как отметил генеральный директор Юрий Смирнов, предприятие в 2016 году снова подтвердило свою деловую репутацию, годовой объем производства продукции превысил 5 миллиардов рублей. Завод успешно завершил исполнение всех госконтрактов прошлого года и обеспечен государственным заказом на весь на 2017 год.

АО «Рязанский Радиозавод» в составе концерна «Созвездие» входит в холдинг «Объединенная приборостроительная корпорация», в рамках которого реализуется единая научно-техническая и производственно-технологическая политика. Одновременно с наращиванием производства и освоением новой продукции это позволяет заводу проводить модернизацию основных производств в рамках федеральных целевых программ – в частности, программы по техническому перевооружению. Николай Любимов побывал на полностью реконструированном гальваническом производстве, познакомился с производством по сборке и монтажу готовой продукции, большая часть работников которого недавно перешла в просторное, чистое и оборудованное по последнему слову техники помещение. А тем временем модернизацию намечено продолжить на других производственных участках. «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение по вновь начинаемому на АО «Рязанский Радиозавод» проекту в рамках федеральной целевой программы, реализация которого продлится до 2023 года. В настоящее время ведутся работы по подбору узкоспециализированного оборудования для каждого подразделения.

На встрече с генеральным директором Юрием Смирновым глава региона подчеркнул, что, по его мнению, труд в АО «Рязанский Радиозавод» организован с заботой о людях. Средняя зарплата на предприятии выше, чем в регионе в целом. Кадровый потенциал тоже высок: большинство руководителей цехов и подразделений – молодые люди. У завода есть возможности и для расширения линейки заказов – это тоже говорит о перспективности предприятия.