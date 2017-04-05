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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 13:25
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов изучил оснащение «солдата будущего»

Автор фото: Александр Королев | Глава рязанского региона Николай Любимов изучил оснащение «солдата будущего»
Фото: Александр Королев.

Во время визита в АО «Рязанский Радиозавод» врио губернатора области Николай Любимов ознакомился с инновационными разработками предприятия. Речь о новейшей модификации комплекса учебно-тренажерных средств. В дополнительном аппаратно-программном комплексе реализованы сразу несколько принципиально новых технических решений: визуализация в виртуальном шлеме или очках, отображение действий модели военнослужащего в трехмерном виде в реальном времени относительно его реальных действий и одновременное отображение как виртуального радиообмена, так и виртуального движения и огня.

Разработанный на заводе комплекс учебно-тренировочных средств используется для подготовки военнослужащих министерства обороны, МВД и ФСО к эксплуатации новейшей техники связи.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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