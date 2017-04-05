Глава рязанского региона Николай Любимов изучил оснащение «солдата будущего»

Во время визита в АО «Рязанский Радиозавод» врио губернатора области Николай Любимов ознакомился с инновационными разработками предприятия. Речь о новейшей модификации комплекса учебно-тренажерных средств. В дополнительном аппаратно-программном комплексе реализованы сразу несколько принципиально новых технических решений: визуализация в виртуальном шлеме или очках, отображение действий модели военнослужащего в трехмерном виде в реальном времени относительно его реальных действий и одновременное отображение как виртуального радиообмена, так и виртуального движения и огня.

Разработанный на заводе комплекс учебно-тренировочных средств используется для подготовки военнослужащих министерства обороны, МВД и ФСО к эксплуатации новейшей техники связи.