Предприятия ОПК Рязанской области осваивают выпуск гражданской продукции

Большое внимание выпуску оборонно-промышленными предприятиями гражданской продукции уделил глава региона Николай Любимов во время посещения АО «Рязанский Радиозавод». Это не случайно. В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации поставлена задача использовать потенциал ОПК для выпуска современной высокотехнологической конкурентоспособной гражданской продукции: к 2020 году необходимо довести ее уровень не менее чем до 17 процентов, а в 2025-м – не менее чем до 30 процентов.

Как сказал генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Юрий Смирнов, на предприятии широкое распространение получили конверсионные технологии, применяемые для товаров народного потребления. Николай Любимов ознакомился с участком «Trampf», где производится листовая обработка металла, с цехом по выпуску пластмассовых изделий, в частности, для автопрома, очистки воды, для изготовления детской мебели.