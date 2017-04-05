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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 14:58
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Общество
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В Рязанской области многодетным и малообеспеченным семьям окажут поддержку

Автор фото: Ольга Драган | В Рязанской области многодетным и малообеспеченным семьям окажут поддержку
Фото: Ольга Драган.

Сегодня, 5 апреля, в Рязани, на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», стартовала благотворительная акция. В ее рамках подгузники, жидкий порошок и ополаскиватель получат многодетные и малообеспеченные семьи, живущие в Рязани и районах области.

По словам министра социальной защиты населения Рязанской области Дениса Бокова, это первая совместная акция, организованная в рамках взаимодействия правительства Рязанской области и Общероссийской общественной организации «Красный Крест». «Мы не так давно подписали соглашение и возлагаем большие надежды на взаимодействие с этой организацией, – подчеркнул Денис Боков. – Пришел большой объем гуманитарной помощи – восемь тонн почти на миллион рублей».

Подгузники и бытовую химию распределяют по комплексным центрам социального обслуживая населения. Там формируются списки семей, нуждающихся в помощи, и начинается ее выдача. «Я считаю, что любая помощь для многодетных и малообеспеченных семей всегда актуальна, – отметила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Оксана Артемкина. – Сегодня у нас получился хороший тандем с органами исполнительной власти. У минсоцзащиты есть база тех, кто признаны нуждающимися. Нам дают этой базой воспользоваться для того, чтобы помощь была адресной».

Часть гуманитарной помощи будет направлена в детские дома и социальные стационарные учреждения.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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