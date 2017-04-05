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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 15:00
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Общество
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О повышении качества юридического образования вели разговор в Рязани руководители профильных вузов России

Рязань стала площадкой для проведения отчетно-выборного собрания Ассоциации юридического образования России по итогам работы в 2016 году и определению основных задач на 2017 год.

Участников собрания в региональном правительстве приветствовал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он сказал о том, что гордится своим юридическим образованием и ранее в Калужской области возглавлял региональное отделение Ассоциации юридического образования. По словам главы региона, у правительства Рязанской области и юридических вузов Рязани сложились тесные партнерские отношения. Лучшие студенты и курсанты вузов получают губернаторские стипендии.

В состав АЮРО входят Рязанский государственный университет, Рязанский филиал Московского университета МВД РФ имени В.Я.Кикотя и Академия ФСИН России, которая и стала главным организатором проведения собрания в регионе.

По словам начальника академии, генерал-майора внутренней службы Александра Крымова, в учебном заведении 340 докторов и кандидатов юридических наук, ведется преподавание по 11 специальностям и направлениям, кроме того, работает адъюнктура. Академии есть чем поделиться с коллегами в теме повышения качества юридического образования.

В Рязань приехали более 60 ректоров и деканов ведущих юридических вузов страны.

Они обсудили возможности для повышения качества образования, среди которых пересмотр образовательных стандартов, проведение работы по присвоению грифов изданиям юридических вузов страны, повышение качества образовательных программ, усиление контроля за деятельностью юридических вузов.

По мнению декана юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, президента Ассоциации юридических вузов России Александра Голиченкова, в стране около 150 прошедших аккредитацию профильных вузов и 70 из них, представители которых приняли участие в отчетном собрании ассоциации, дают качественное юридическое образование.

Новым президентом Ассоциации избран директор юридического института Российского университета дружбы народов Олег Ястребов.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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