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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 15:17
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Вода в Оке в черте Рязани продолжает убывать

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 20 сантиметров и составил 135 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 17 сантиметров и достигт отметки 429 сантиметров. В районе села Старая Рязань вода ушла на 15 сантиметров. Уровень воды - 268 сантиметров. На территории Касимова уровень воды понизился на 5 сантиметров и составил 312 сантиметров. У населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 4 сантиметра до отметки 234 сантиметра.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 3 сантиметра и составляет 350 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды остался прежним - 195 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 5 сантиметров и составил 263 сантиметра.

На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 26 сантиметров и составил 394 сантиметра.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 4 сантиметра и составил 131 сантиметр.

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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