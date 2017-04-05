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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 15:29
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Экономика
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Одному из рязанских предприятий за долги ограничили поставку газа

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» ограничило газоснабжение ООО «Бестраншейные Технологии Рязани» в связи с задолженностью в сумме 1 миллион 665 тысяч рублей. Потребляемый природный газ предприятие не оплачивало с января 2017 года.

Поставщик газа неоднократно предлагал руководству ООО «Бестраншейные Технологии Рязани» погасить задолженность. 13 марта в адрес предприятия-должника было направлено соответствующее уведомление, но добиться исполнения договорных условий поставки газа не удалось.

В результате ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» пришлось ограничить поставку газа ООО «Бестраншейные Технологии Рязани». Процедура осуществлена в строгом соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в связи с образовавшейся задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» планирует подать исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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