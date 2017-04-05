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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 15:57
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Общество
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В Рязанской области задержали подозреваемого в дачной краже

Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД заметил молодого парня, который вез на тележке стиральную машинку. Сотрудники полиции остановили и расспросили его. 23-летний житель села Глядково Сасовского района рассказал, что возвращается домой со стиральной машинкой, которую он якобы нашел выброшенной у мусорных контейнеров.

При этом состояние стиральной машинки было далеко от критического. Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские проводили прохожего в отдел полиции. Вскоре в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Московской области, которая приехала проведать свой дом в Сасово. Хозяйка заметила, что дверной замок сорван, а из жилища пропали стиральная машинка, тележка и сельскохозяйственный инвентарь. Полицейские показали женщине стиральную машинку, с которой остановили прохожего, и она узнала свою бытовую технику. Выяснилось, что накануне злоумышленник взломал дом и переносил к себе в жилище криминальную добычу. Для этого он использовал тележку, которую также обнаружил в чужом доме. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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