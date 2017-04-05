Рязанская нефтеперерабатывающая компания расширяет границы сотрудничества

Предприятие приступило к вовлечению в смешение товарных автомобильных бензинов катализата, произведенного предприятием «Башнефть-Уфанефтехим», не так давно интегрированного в состав НК «Роснефть».

Первая партия катализата поступила в РНПК в конце марта. Катализат относится к высокооктановым бензиновым компонентам для производства товарных автобензинов с октановым числом 92 и выше. Продукт, поставляемый предприятием «Башнефть-Уфанефтехим», не требует дополнительной переработки и может напрямую использоваться в приготовлении бензинов, поставляемых потребителям Центрального федерального округа.

Использование данного высокооктанового компонента позволит РНПК увеличить объем производства бензина высшего экологического стандарта «Евро-5» и оптимизировать рецептуру приготовления товарных продуктов «Башнефть-Уфанефтехим».

Создание данной производственной цепочки существенно повысит эффективность работы предприятий блока нефтепереработки и нефтехимии «Роснефти», снизит операционные затраты, а также увеличит общий синергетический эффект от интеграции активов.

Первая партия компонента поставлена в Рязанскую НПК в марте в объеме 4 тысячи тонн. В дальнейшем планируется вовлечение в производство до 15 тысяч тонн компонентов.

Фото Татьяны Новиковой