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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 16:22
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Экономика
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания расширяет границы сотрудничества

Рязанская нефтеперерабатывающая компания расширяет границы сотрудничества

Предприятие приступило к вовлечению в смешение товарных автомобильных бензинов катализата, произведенного предприятием «Башнефть-Уфанефтехим», не так давно интегрированного в состав НК «Роснефть».

Первая партия катализата поступила в РНПК в конце марта. Катализат относится к высокооктановым бензиновым компонентам для производства товарных автобензинов с октановым числом 92 и выше. Продукт, поставляемый предприятием «Башнефть-Уфанефтехим», не требует дополнительной переработки и может напрямую использоваться в приготовлении бензинов, поставляемых потребителям Центрального федерального округа.

Использование данного высокооктанового компонента позволит РНПК увеличить объем производства бензина высшего экологического стандарта «Евро-5» и оптимизировать рецептуру приготовления товарных продуктов «Башнефть-Уфанефтехим».

Создание данной производственной цепочки существенно повысит эффективность работы предприятий блока нефтепереработки и нефтехимии «Роснефти», снизит операционные затраты, а также увеличит общий синергетический эффект от интеграции активов.

Первая партия компонента поставлена в Рязанскую НПК в марте в объеме 4 тысячи тонн. В дальнейшем планируется вовлечение в производство до 15 тысяч тонн компонентов.

 Фото Татьяны Новиковой

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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