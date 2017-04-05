Глава Рязани Владислав Фролов взял под личный контроль ремонт коммуникаций в одном из домов по улице Стройкова

Это один из итогов проведенного главой муниципального образования личного приема граждан

К главе Рязани обратились жители микрорайона Недостоево. Они выступили с инициативой о переносе памятника «Воинам-победителям» с территории бывшего Комбайнового завода на одну из улиц района. Активисты подготовили эскиз и даже нашли инвестора, готового оплатить работы по установке памятника. Владислав Фролов поручил представителям городского управления архитектуры рассмотреть варианты размещения памятника, сообщили в пресс-службы гордумы.

Кроме того, к Владиславу Фролову обратились жители одного из домов по улице Стройкова по поводу ремонта коммуникаций в подвале. Глава Рязани пояснил, что жители должны, прежде всего, требовать выполнение работ по текущему ремонту со своей управляющей компании, а в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и ремонту общедомового имущества собственники вправе решением общего собрания поменять управляющую компанию. Обратившимся будет оказана необходимая правовая и консультационная поддержка. Решение вопроса Владислав Фролов взял под личный контроль.

Напомним, личные приемы проводятся главой муниципального образования ежемесячно. На них обсуждаются вопросы, требующие тщательного рассмотрения с участием специалистов аппарата городской Думы и горадминистрации.