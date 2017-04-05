Областная общественно-политическая газета
20:08 МСК
Среда
05 апреля 2017 года
Выпуск № 60 (5347)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области охотинспекторам рассказали об изменениях в законодательстве об обороте оружияВ Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы магазина, которая продавала алкоголь подросткам В Рязани иномарка сбила студентку В Рязанской области сгорели два дома и две баниВ Рязани отремонтируют более 30 километров дорог
Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 16:35
Просмотров: 67
Власть
Версия для печати

Глава Рязани Владислав Фролов взял под личный контроль ремонт коммуникаций в одном из домов по улице Стройкова

Это один из итогов проведенного главой муниципального образования личного приема граждан

К главе Рязани обратились жители микрорайона Недостоево. Они выступили с инициативой о переносе памятника «Воинам-победителям» с территории бывшего Комбайнового завода на одну из улиц района. Активисты подготовили эскиз и даже нашли инвестора, готового оплатить работы по установке памятника. Владислав Фролов поручил представителям городского управления архитектуры рассмотреть варианты размещения памятника, сообщили в пресс-службы гордумы.

Кроме того, к Владиславу Фролову обратились жители одного из домов по улице Стройкова по поводу ремонта коммуникаций в подвале. Глава Рязани пояснил, что жители должны, прежде всего, требовать выполнение работ по текущему ремонту со своей управляющей компании, а в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и ремонту общедомового имущества собственники вправе решением общего собрания поменять управляющую компанию. Обратившимся будет оказана необходимая правовая и консультационная поддержка. Решение вопроса Владислав Фролов взял под личный контроль.

Напомним, личные приемы проводятся главой муниципального образования ежемесячно. На них обсуждаются вопросы, требующие тщательного рассмотрения с участием специалистов аппарата городской Думы и горадминистрации.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:16
Команда Рязанской области лидирует на всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»
17:14
Рязанским школьникам помогают выбрать будущую профессию
16:42
Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог
16:22
Рязанская нефтеперерабатывающая компания расширяет границы сотрудничества
15:57
В Рязанской области задержали подозреваемого в дачной краже
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы