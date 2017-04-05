Рязанским школьникам помогают выбрать будущую профессию

Четвертый профессиональный молодежный конвент «ПрофессиЯ» прошел в Рязани. На этот раз площадкой для этого профориентационного мероприятия стала школа № 47. Представители различных рязанских предприятий, организаций, учебных заведений показали и рассказали старшеклассникам Московского района Рязани о том, что представляют собой те или иные профессии, каковы перспективы трудоустройства по ним. Специалисты Рязанского медуниверситета на манекенах учили ребят оказывать первую помочь, работники общепита демонстрировали, как правильно сервировать стол и проводили мастер-класс по карвингу (фигурному вырезанию цветов из овощей), спасатели предлагали ученикам примерить костюм пожарного, будущие строители – провести измерения помещения при помощи специального прибора.

По словам начальника управления образования и молодежной политики Рязани Алексея Зимина, такие встречи помогают школьникам получить наглядное представление о той или иной профессии, понять ее прикладную сторону и впоследствии сделать правильный выбор. Алексей Зимин сказал, что такие профориентационные площадки привлекательны не только для старшеклассников; в них активно участвуют вузы, ссузы, а также потенциальные работодатели. Поэтому реализации профориентационного проекта «ПрофессиЯ» в Рязани будет продолжена.