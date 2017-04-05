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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 17:16
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Спорт
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Команда Рязанской области лидирует на всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»

В Сочи проходит всероссийский финал соревнований юных хоккеистов среднего возраста на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Борьбу за награды начали шестьдесят команд, разбитые на пятнадцать групп. Рязанскую область на этом турнире представляет детско-юношеская спортивная школа «Олимпийский». Успешно стартовали рязанцы – они победили владикавказскую «Аланию» (8:0), нанесли поражение костромской «Искре» (3:0) и возглавили турнирную таблицу в своей группе.

Наша дружина выступает в таком составе: Илья Воробьев, Егор Горшков, Илья Ермохин, Алексей Лапшин, Даниил Лахтин, Максим Тараканов, Никита Толмачев, Эмир Юн, Дмитрий Бахирев, Дмитрий Васютин, Вадим Воейков, Антон Козлов, Дмитрий Косухин, Богдан Нестеренко, Максим Оськин, Дмитрий Прасалов и Глеб Родионов.

Теперь рязанцам предстоит встретиться с командой «Норд-2004» из Архангельска, которая идет третьей в группе.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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