Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог

Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта. Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проанализировали итоги семи недель работы, прошедших с момента его запуска.

Лидером по итогам голосования на карте проекта стала Киевская улица в городе Ейске (Краснодарский край). За ее ремонт только за неделю проголосовали 1914 пользователей сайта проекта (всего отдано 3017 голосов). В целом статистика добавленных на карту «убитых» дорог такова: 45 процентов – это городские дороги, 35 процентов – дороги между городами, 20 процентов – сельские дороги.

В Топ-10 городов по активности граждан вошли Курск – его жители отметили на размещенной на сайте карте проекта 259 дорог, Санкт-Петербург – 203 дороги, Волгоград – 193 дороги, Саратов – 157 дорог, Нижний Новгород – 135 дорог, Рязань – 134 дороги, Москва – 133 дороги, Ялта – 119 дорог, Псков –117 дорог и Симферополь – 109 дорог.

В план ремонта в Рязанской области включены 60 процентов дорог, попавших на карту проекта. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев. Так, будет капитально отремонтирован разбитый участок трассы М5 под Рязанью, добавленный на интерактивную карту «убитых» дорог. В порядок будет приведены также занесенные на карту улицы Бирюзова, Чкалова, Станкозаводская, Лесопарковая, Высоковольтная, Молодцова.