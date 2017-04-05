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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 17:42
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Туризм
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В Рязани прокладывают туристические тропы

В городе начинается работа по установке навигационных знаков по ходу пешего экскурсионного маршрута «Рязань историческая», сообщает сайт администрации города. 29 стрелок-указателей и 6 информационных табло планируется установить в областном центре в ближайшие дни. Знаки появятся у памятника Евпатию Коловрату, дома-музея И.П. Павлова, музея ВДВ, Рязанского кремля, памятников Олегу Рязанскому и С.А. Есенину. Еще 1 стенд будет оборудован на улице Почтовой с общей информацией обо всем маршруте.

По информации разработчиков проекта, все табло и стрелки-указатели будут оснащены подсветкой. Предполагается, что навигационное сопровождение экскурсионного маршрута вызовет позитивный отклик как у гостей, так и жителей города, и в целом будет способствовать формированию позитивного имиджа Рязани как города благоприятного для туризма.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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