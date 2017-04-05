На создание в Рязанской области безопасных и качественных дорог потратят 1 млрд. 260 млн. рублей

Реализацию в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» обсуждали на всероссийском совещании

Сегодня состоялось всероссийское селекторное совещание по вопросам формирования и использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов, реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», которое провел министр транспорта России Максим Соколов. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин и заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Владимир Гуйда.

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что работа по эффективному расходованию дорожных фондов и реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется в рамках исполнения поручений Президента России В.В. Путина. Глава минтранса России обратил внимание представителей субъектов на необходимость обеспечения контроля за целевым использованием средств региональных дорожных фондов. Вместе с тем, следует активизировать работу по привлечению дополнительных источников для их формирования, в частности, доходов от собранных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что должны быть оперативно проведены все конкурсные процедуры, чтобы не затягивать сроки исполнения дорожных работ. «Качество дорог – в числе основных проблем, волнующих население», – сказал Максим Соколов, подчеркнув, что эффективность и результативность работы в этом направлении, в том числе рациональное и полное освоение средств дорожных фондов, входят в показатели, на основании которых формируется оценка деятельности регионов в целом. Глава Минтранса РФ отметил также, что все российские субъекты, участвующие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», получили средства федерального бюджета. Задача – вовремя довести эти трансферты до бюджетов муниципальных образований и качественно их освоить. По словам Максима Соколова, в регионах проходят общественные обсуждения. «Необходимо активно работать с людьми и учесть их предложения и пожелания по развитию городской транспортной инфраструктуры», – отметил министр транспорта РФ. Кроме того, он обратил внимание на обеспечение синхронизации работ дорожных и коммунальных служб при проведении ремонта автомобильных трасс.

В текущем году дорожный фонд Рязанской области составляет более 5 млрд. рублей, которые пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения. Регион в числе 34 субъектов РФ участвует в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Общий объем средств, предусмотренных на эту программу, в текущем году составляет 1 млрд. 260 млн. рублей, из которых 625 млн. рублей – средства федерального бюджета. В городскую агломерацию входит Рязань и 5 муниципальных районов – Рязанский, Рыбновский, часть Клепиковского, Спасского и Пронского районов с городом Новомичуринском. Общая протяженность федеральных, региональных и местных автодорог в ее границах составляет 899 км. На территории агломерации проживает более 60 процентов от всего населения области.

Источник: сайт правительства Рязанской области