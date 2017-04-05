Активисты ОНФ в Рязанской области обсудили с молодыми архитекторами вопросы благоустройства городской среды

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области организовали обсуждение возможных проектов благоустройства общественных зон отдыха граждан в рамках контроля за реализацией проекта по формированию комфортной городской среды. В обсуждении приняли участие молодые архитекторы.

Как сообщил собравшимся руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин, Рязанская область на благоустройство городской среды в этом получила 200 млн. рублей. Две трети федерального финансирования должны пойти на благоустройство дворов, одна треть – на обустройство парков и наиболее посещаемых общественных зон. Проект рассчитан на пять лет.

В настоящее время администрация Рязани разместила на официальном сайте постановление, утверждающее порядок общественных обсуждений, а также порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и иных заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 гг. Данная городская программа разработана во исполнение федеральной.

Следить, чтобы пожелания горожан обязательно учитывались при ее реализации, будут активисты Общероссийского народного фронта. Архитекторы-урбанисты отметили на карте Рязани несколько точек, которые, по их мнению, необходимо обустроить в первую очередь. Это и отличающийся протяженностью Лыбедский бульвар, на котором можно отдыхать всей семьей, и небольшие участки муниципальной земли в центре города, которые могли бы стать благоустроенными островками отдыха для спешащих по делам горожан.

Несмотря на сжатые сроки, в которые необходимо подать заявку для включения в программу 2017 г. (это необходимо сделать до 14 апреля), молодые архитекторы сообщили, что готовы предоставить свои проекты в самое ближайшее время.

Как отметил во время встречи архитектор Илья Стюхин, для него обсуждаемая программа особенно интересна, ведь он уже давно занимается проблемами обустройства городской среды, и у него есть достаточно идей в этом направлении.

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Рязанской области Сергей Караев отметил, что даже если какие-то проекты не войдут в программу текущего года, они будут востребованы в последующие годы.