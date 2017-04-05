В УФСИН России по Рязанской области обсудили вопросы профилактики экстремизма в исправительных учреждениях

Разговор за «круглым столом» был посвящен теме противодействия проникновению и распространению экстремизма в исправительные учреждения региона. Обсудить проблему в управление приехали представители власти, общественных и религиозных организаций области, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в регионе – Наталья Епихина и Екатерина Мухина, председатель ОНК Виктор Боборыкин. Также в совещании приняли участие сотрудники пенитенциарной системы. Начальник УФСИН, полковник внутренней службы Валерий Семенов отметил, что существует много вопросов, влияющих на морально-психологический климат в колониях. Один из них – недостаток культуры в отношениях людей разных вероисповеданий. Для того чтобы не допустить конфликта на этой почве, в местах лишения свободы проводится профилактическая оперативная, психологическая и идеологическая работа.

Представители религиозных организаций сошлись во мнении, что экстремизм порождает незнание веры. Истинные прихожане никогда не будут создавать конфликтных ситуаций с иноверцами. Поэтому с оступившимися людьми нужно работать во взаимодействии конфессий. Уже в этом году будут организованы совместные выезды духовных лиц в исправительные учреждения Рязанской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Рязанской области