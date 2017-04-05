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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 18:36
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Общество
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В УФСИН России по Рязанской области обсудили вопросы профилактики экстремизма в исправительных учреждениях

В УФСИН России по Рязанской области обсудили вопросы профилактики экстремизма в исправительных учреждениях

Разговор за «круглым столом» был посвящен теме противодействия проникновению и распространению экстремизма в исправительные учреждения региона. Обсудить проблему в управление приехали представители власти, общественных и религиозных организаций области, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в регионе – Наталья Епихина и Екатерина Мухина, председатель ОНК Виктор Боборыкин. Также в совещании приняли участие сотрудники пенитенциарной системы. Начальник УФСИН, полковник внутренней службы Валерий Семенов отметил, что существует много вопросов, влияющих на морально-психологический климат в колониях. Один из них – недостаток культуры в отношениях людей разных вероисповеданий. Для того чтобы не допустить конфликта на этой почве, в местах лишения свободы проводится профилактическая оперативная, психологическая и идеологическая работа.

Представители религиозных организаций сошлись во мнении, что экстремизм порождает незнание веры. Истинные прихожане никогда не будут создавать конфликтных ситуаций с иноверцами. Поэтому с оступившимися людьми нужно работать во взаимодействии конфессий. Уже в этом году будут организованы совместные выезды духовных лиц в исправительные учреждения Рязанской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Рязанской области

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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