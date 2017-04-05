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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 19:19
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Здоровье
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Рязанские медики изучат и начнут внедрять в поликлиниках региона опыт коллег из Ярославля

Вопросы организации первичной медико-санитарной помощи обсуждали участники общероссийского совещания. Делегацию Рязанской области возглавлял министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Форум, в котором участвовали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, представители Администрации Президента, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, руководители территориальных фондов обязательного медицинского страхования, представители учреждений здравоохранения регионов ЦФО, состоялся в Ярославле.

В ходе совещания обсуждался проект «Бережливая поликлиника», который стартовал в конце 2016 года. По оценке специалистов, инициатива дает хорошие результаты. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, проект в течение двух лет будет реализовываться в более чем 200 поликлиниках страны. Вторым регионом после Ярославской области в Центральном Федеральном округе станет Рязанская область.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий проинформировал участников совещания об опыте работы по оказанию первичной медико-санитарной помощи поликлинической службой региона и планах по ее развитию. По словам министра, в настоящее время определяется перечень поликлиник, в которых в мае 2017 года начнется внедрение пилотного проекта «Бережливые поликлиники».

Неукоснительное соблюдение норм медицинской этики в первичном звене – одна из главных задач, которые необходимо решить в рамках реализации нового проекта, – отметил руководитель регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

По его словам, опыт Ярославской области будет детально изучаться и использоваться в регионе. В частности, будут меняться подходы к организации труда медработников и стандартизация процессов работы поликлиник.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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