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06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
Четвёртая полоса
Общество
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Стратегический ресурс государства

Областной клуб краеведов-исследователей 40 лет открывает новые страницы истории Рязанской земли
Стратегический ресурс государства

В областной библиотеке имени Горького состоялось чествование Рязанского областного клуба краеведов-исследователей, отметившего своё сорокалетие. Многолетняя его история началась 30 января 1977 года с намерения «группы энтузиастов» создать «собственную историю Рязанской земли». При активной поддержке тогдашнего директора центральной библиотеки – Л.И. Прониной «краеведы-исследователи» начали свою деятельность.

Наталья Гришина – нынешний директор «горьковки», в кратком, приветственном слове развернула весь 40-летний период деятельности краеведческого сообщества, в которое входили многие видные рязанцы: В. Серебряков, А. Чечнева, Э. Киселева, А. Сторожева, И. Гаврилов, И. Бурачевский, И. Попов, С. Чугунов, В. Челяпов, В. Дудкин, В. Яковлев, Е. Каширин, а ныне входят Б. Горбунов, А. Севастьянова, Л. Чекурин, О. Воронова, И. Грачева, И. Кусова, Е. и В. Буланкины, В.Минкин и многие другие. Благодаря совместным усилиям сотрудников библиотеки и исследователей, библиотека им. Горького, по словам Н. Н. Гришиной, «стала настоящим краеведческим центром»: создан электронный каталог изданий, выходящих в Рязанской области, ежегодно проводятся научно-практические конференции, работает при библиотеке и новое поколение исследователей истории – клуб «Наследники».

Приветствие-благодарность Рязанскому областному клубу краеведов-исследователей от Министра культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попова торжественно озвучила Е. С. Горшкова. В. В. Безуглова, возглавляющая краеведческое сообщество с 1994 года, рассказала о мероприятиях, встречах и презентациях, прошедших в клубе, начиная с девяностых годов и до сегодняшних дней. Это итог многолетнего исследовательского труда рязанской интеллигенции, сумевшей сохранить в труднейшие для страны годы достоинство, интерес к жизни, к событиям прошлого, к человеку. Пять Героев Советского Союза выступали перед членами клуба в разное время. Новые материалы и книги по истории рязанского края представили многие авторы; среди них и А. Агарев, О. Воронова, Д. Филиппов, И. Сизова, И. Грачева, Г. Вологжанина, В. Толстов, И. Красногорская, А. Потапов, А. Говоров.

Евгений Каширин, безвременно ушедший из жизни, успел показать на заседаниях клуба около 200-х редчайших слайдов по истории Рязани и рязанского края. По словам В. В. Безугловой, Рязанский клуб краеведов всегда отличался чётко выраженной гражданской позицией и активно участвовал в сохранении, в охране памятников культуры Рязанской области, в решении вопросов передачи церкви культовых зданий от государства.

Л. А. Серебрякова, более 60 лет занимающаяся краеведением, привезла поздравление от Рязанского землячества г. Москвы. Людмила Андреевна пожелала исследователям истории рязанского края «новых незабываемых открытий» и благополучия – Рязанской областной библиотеке. Московская землячка подарила две своих книги, но главный подарок – небольшой бюст отца Героя Советского Союза А. М. Серебрякова (участника двух войн – финской и Великой Отечественной), она подарила не только клубу краеведов, но и рязанскому музею истории молодежного движения. Принимал в этот день клуб краеведов поздравления и от старших своих товарищей – клуба «Олимп», также работающего при областной библиотеке долгие годы: он уже отметил свой полувековой юбилей.

Оживление в зале вызвала телеграмма, присланная старейшим членом клуба – 100 -летним М. С. Фроловым. Он внёс значительный вклад в современное есениноведение: отыскал 20 новых мест пребывания С. Есенина в Рязани. В этот день благодарности звучали в адрес верных друзей краеведческого сообщества – работников культуры, преподавателей вузов, музейных, архивных, библиотечных работников, писателей за многолетнее продуктивное сотрудничество. Благодарственные письма, почетные грамоты и медали получили И. Кусова, А. Григоров – автор проекта и составитель первой в России Книги Памяти участников Первой Мировой войны в 4-х томах (1-й том посвящён Рязанской области); В. К. Шурчков – организатор музея К. Э. Циолковского в рязанской школе № 16 г.; а также руководитель и сотрудники и Государственного архива Рязанской области: Т. Синельникова, Д. Ю. Филиппов, Л. Рогожкина. Почётными грамотами были награждены и сотрудники областной библиотеки: В. Безуглова, А. Сурина и Е. Полохова.

Л. В. Чекурин, один из давних участников клуба краеведов, не только поздравил любимое сообщество, но и принимал в этот день поздравления со своим 80-летием. Леонид Васильевич в шутку назвал себя «говорящим экспонатом» и одной из главных заслуг клуба в 90-х годах назвал издание «Рязанской энциклопедии». По его словам, авторский коллектив «Рязанской энциклопедии» совершил тогда «краеведческий подвиг». Эту тему продолжила в своём выступлении О. Воронова: «Стратегическим ресурсом государства» она назвала краеведческое движение в Рязанской области и пожелала исследователям дальнейшей активной работы для процветания и прославления нашей России.

Торжества закончились. Впереди кропотливая, захватывающая работа по изучению истории родного края, истории нашей Родины. Рязанский областной клуб краеведов-исследователей распахивает двери перед всеми желающими. Приходите…

Ольга Сидорова (Ершова)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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