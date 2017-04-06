Свете тихий

Сегодня в областном художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается персональная выставка народного художника РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств Виктора Минкина

Выставка и презентация нового альбома-каталога автора приурочены к 70-летнему юбилею нашего земляка. Виктор Минкин родился в д. Малиновка Рязанской области, детство провел в с. Унгор Путятинского района. В первой половине 1960-х годов учился в Рязанском художественном училище. В 1967 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1973 года мастер работает в Рязани.

Виктор Минкин награждён серебряной медалью Российской академии художеств, его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове и других музеях нашей страны.