Спортивный курьер

У рязанской «молнии» – юбилей

Восьмидесятый день рождения отметила олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках Клара Ивановна Гусева. Золотую медаль наша легендарная землячка завоевала на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли (США) – первых, где были представлены женские коньки, а километровая дистанция стала победной для Гусевой. В карьере рязанской «молнии» на льду – также «золото» и «бронза» чемпионатов мира, немало наград, завоеванных на международных, всесоюзных и республиканских соревнованиях.

Заслуженного мастера спорта СССР Клару Гусеву с юбилеем поздравили в Министерстве спорта Российской Федерации.Присоединяемся в многочисленным поздравлениям в связи с юбилеем. Здоровья, успехов в общественной работе, дорогая Клара Ивановна!

Три медали Натальи Матвеевой

На финише завершившегося в Ханты-Мансийске чемпионата страны по лыжным гонкам представительница Рязанского регионального центра спортивной подготовки Наталья Матвеева добыла бронзовую медаль. Выступая в эстафете 4х5 километров, Матвеева выиграла первый этап, но ее подруги по команде Полина Ковалева, Лали Кварацхелия и Мария Лихачева не смогли поддержать победный ход рязанки – дружина Москвы стала в итоге бронзовой призеркой. Ранее Наталья Матвеева завоевала «золото» в индивидуальном спринте и «серебро» в командном. В последний день соревнований «бронзу» на 50-километровой дистанции классическим стилем добыл выпускник Рязанской академии ФСИН России Алексей Виценко.

Успехи лыжников по праву делят отвечающий за подготовку Натальи Матвеевой в региональном центре спортивной подготовки тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов и наставник Алексея Виценко – преподаватель из академии ФСИН Вячеслав Пожималин.

Удачный дебют

Рязанец Константин Кучаев успешно дебютировал в Премьер-лиге чемпионата России по футболу. В 21-м туре ЦСКА нанес поражение самарским «Крыльям Советов» – 2:1. В этом поединке состоялся дебют рязанца, капитана дубля армейцев, полузащитника Константина Кучаева. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен дебютом юного игрока.

«Сложно оценить свои действия, – признался по окончании матча, отвечая на вопросы журналистов, Константин Кучаев. – Я мало получал мяч, команда оборонялась. Рад, что мне удалось дебютировать. Я очень нервничал, потому что счет 2:1 был очень нехороший. Успокоился только, когда вышел на поле. Виктор Михайлович мне сказал: «Ты все умеешь. Если не будешь закрепощен, все получится». После игры тренер меня похвалил». Стоит заметить, что накануне, в матче молодежных команд российского первенства, армейцы переиграли сверстников самарской команды – 3:1, а счет в победном поединке открыл Константин Кучаев.

Напомним, Константин Кучаев – выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы «ЦСК», его первый тренер – Александр Грачев.

Рассудит «золотой» матч

В чемпионате области по хоккею с шайбой проведены поединки последнего тура. «Империя» нанесла поражение «Соколу» (6:2) и в итоге заняла третье место. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Лукин, Артем Варачев, Михаил Воеводин, Роман Парамонов, Алексей Нистратов, Сергей Рождественский, Валерий Сорокин, Антон Савушкин, Владимир Баранов, Артем Хавлук, Роман Елисеев, Артем Яук, Алексей Чистяков, Павел Купцов и Василий Кладов.

Лидеры – «Рыбное» и «Авангард» из Рязанского района – набрали одинаковое количество очков. Для выявления победителя чемпионата области предстоит провести так называемый «золотой» матч – он состоится в ближайшую субботу, 8 апреля, в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Начало – в 10.30.

Принимаем турнир Сибура

Состоялся матч, от результата которого зависело, кто будет еще одним соперником БК «Рязань» в турнире Сибура (группа «Б»). «Сахалин» дома в дополнительном, пятом, раунде уступил «Иркуту» – 78:79. Клуб из Южно-Сахалинска и стал участником соревнований, которые будут проведены в Рязани, во Дворце детского творчества, 8-10 апреля.

Ранее к хозяевам площадки присоединились клубы «МБА» из Москвы и «Темп-СУМЗ – УГМК» (Ревда, Свердловская область). В группе «А» в эти же сроки будут играть «Самара», «Купол-Родники» из Ижевска, «Урал» (Екатеринбург) и «Химки-Подмосковье» из Московской области. По окончании групповых турниров состоятся полуфинальные и финальный поединки. Победитель второго по значимости турнира плей-офф в итоге займет пятое место в чемпионате России.