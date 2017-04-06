По своему методу

В рязанском радиотехническом университете сильнейшие студенты-математики со всей страны выявили лучшего в рамках специализированной олимпиады

Межвузовская олимпиада по высшей математике среди студентов – один из этапов общероссийской олимпиады. Чтобы попасть на нее, следует пройти жесткий отбор в собственном вузе на предварительном этапе.

Особенность заданий в том, что половина из них взяты из стандартного курса высшей математики, а для того чтобы решить другую половину, требуется самостоятельно изучить дебри анализа, теории чисел и полей из дополнительных источников. Именно так выявляются будущие талантливые математики, которых затем обязательно пригласят в аспирантуры ведущих инженерно-технических вузов. По условиям олимпиады следует решить полтора десятка заданий в ограниченное время. Разумеется, сделать это можно, только имея в голове нестандартное математическое мышление, которое подсказывает короткие и нетривиальные подходы и методы.

Борьба ведется в двух номинациях: технической и экономической. Отдельно соревнуются студенты младших и старших курсов. В межвузовской олимпиаде в Рязани традиционно участвует множество гостей. О высоком уровне мероприятия говорит то, что представители МГТУ им. Баумана регулярно приезжают помериться «мозговой силушкой» с провинциальными математиками.

– Олимпиада у нас собирает не только студентов физико-технических вузов, – рассказывает руководитель кафедры высшей математики РГРТУ Кирилл Бухенский, – но и учащихся медицинских, военных учебных заведений. Разумеется, они соревнуются между собой в отдельном классе, и задания пишутся с учетом уровня подготовки. Основная задача математических олимпиад – выявить тех, кто способен решать поставленные задачи творческим, нестандартным образом: это признак будущих ученых. Такую молодежь нужно всячески ориентировать на аспирантуру, чтобы они могли работать на переднем крае науки.

Этап олимпиады в рязанском «радике» традиционно собирает участников очень высокого уровня подготовки. В этом году, как и всегда, среди заведомых лидеров были студенты МГТУ им. Баумана, который славится своей подготовкой по фундаментальным разделам физико-математических дисциплин. Но в последнее время даже здесь столкнулись со снижением популярности точных наук среди молодежи.

– Талантливые и инициативные студенты, конечно, есть. Но общая тенденция к снижению уровня физико-математического образования не слишком радует, – рассказывает профессор кафедры высшей математики МГТУ им. Баумана Олег Пугачев. – Основа, стимул к изучению высшей математики у нынешнего поколения – интерес к компьютерным технологиям. Но требуется воспитывать также ученых и инженеров, поскольку это необходимо для экономики, производства. В то же время радует, что после окончания серьезных математических и технических вузов, за границу уезжает значительно меньше ребят, чем раньше.

Спонсором проведения олимпиады выступило КБ «Глобус», которое является одним из основных работодателей для выпускников РГРТУ. Победителем олимпиады в абсолютном зачете стал студент 1 курса РГРТУ Нгуен Ван Тин. В экономической секции победу одержал коллега по вузу Сергей Селезнев. В «сражении» по линии технических дисциплин 2 место заняла старшекурсница «радика» Марина Горюшкина. Лучшим в номинации естественно-научных специальностей стал студент РГУ Евгений Бурмистров. Также в числе призеров оказались 9 первокурсников и 5 старшекурсников радиотехнического университета. В тройки лучших в своих номинациях попали представители Рязанского училища ВДВ и академии ФСИН.