Опасность за рулем

рейды гибдд помогают «отрезвить» безответственных водителей

В выходные дни сотрудники ДПС прежде всего обращают внимание на выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. В Рязани для этого проводятся массовые профилактические мероприятия с привлечением максимальных сил и средств ДПС. Если обычно на дежурство по городу ежесуточно выезжают порядка 26 экипажей, то к участию в рейдах привлекаются еще около 20. В один из ночных рейдов по улицам и дорогам Рязани с экипажем ДПС отправился наш корреспондент Вячеслав Астафьев.

Идем на дежурство

– Товарищи офицеры!, – звучит голос командира отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Рязанской области подполковника полиции Александра Бахмутова в классе, где производится развод на дежурство в здании ОБ ДПС на улице Лесная, дом №28 в Рязани. Многим автомобилистам оно знакомо. Здесь оформляют дорожно-транспортные происшествия, отсюда дважды в сутки выезжают на службу экипажи ДПС. Перед заступлением на дежурство у инспекторов проводится развод.

– Сегодня с нами в рейд направляется журналист газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев, – продолжает комбат Александр Бахмутов. – Хорошо, что средства массовой информации освещают нашу работу. Информировать общество о том, как мы несем службу и что происходит на рязанских дорогах, считаю необходимым, поскольку газетные материалы – это тоже очень важный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.

Инспекторам дают под запись ориентировки на угнанные автомобили и автомобилистов, совершивших различные преступления в Рязанской области и соседних регионах. Оказывается, угоняют не только дорогие иномарки, но и отечественные «четверки» и «девятки», используют чужие автомобили при совершении краж, грабежей и других преступлений.

– Главная задача сегодня – выявление нетрезвых водителей, – говорит Александр Бахмутов. – За первый квартал текущего года в Рязани на 20 процентов допущен рост количества ДТП (10 аварий против 8 за тот же период прошлого года), хотя в целом по области идет незначительное снижение. Аварий с материальным ущербом, водители которых были пьяными, в этом году стало больше на 40,7 процента (с 27 до 38 ДТП). Так что работать нам есть над чем.

В классе для проведения разводов комбат проверил знание подчиненными закона РФ «О полиции» и административного регламента (приказ министра внутренних дел РФ №185), а на построении – внешний вид сотрудников, зачитал приказ о заступлении на дежурство и – по машинам.

Как остановить пьяный беспредел?

Я отправился в рейд с одним из лучших экипажей батальона. Инспекторы ДПС Михаил и Максим начали в этот вечер службу на улице Западной в Рязани. У первых же остановленных ими для проверки документов водителей были выявлены нарушения. У одного автомобиль был не вписан в полис ОСАГО, другой полис дома забыл, а у третьего страховой документ был просрочен.

– Нам часто приходилось изымать поддельные полисы, – рассказывает Максим. – Бывали даже и отпечатанные на ксероксе.

Тут по рации передали, что экипаж на улице Промышленной задержал водителя с признаками алкогольного опьянения, и сейчас его везут на Дягилевский пост ДПС. Мы направились туда же.

Задержанным оказался молодой человек 1989 года рождения. Внимание инспекторов ДПС он привлек тем, что, не доехав до экипажа, начал спешно разворачиваться. Пришлось устроить маленькую погоню. Вел себя на посту водитель спокойно, правда, человеком оказался неразговорчивым. Не смог объяснить, почему пьяным сел за руль.

Инспекторы проверили водителя на опьянение при помощи алкотестера «Юпитер» и получили результат 0,487 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (допустимая норма 0,160). Превышение почти в три раза. Но водитель отказался подписывать протокол. Это его право. В таком случае подозреваемому предлагают пройти медицинское освидетельствование в специальном учреждении на улице МОГЭС (бывший медвытрезвитель). А там – очередь. Наряд ППС привез несколько человек, которые пили в подъезде да прямо там и уснули. Пришлось подождать. По мнению инспекторов ДПС, показатели опьянения могут немного измениться, но окончательно протрезветь водителю вряд ли удастся, так что отвечать придется по закону.

И снова сообщение по рации – в Недостоеве задержан еще один пьяный за рулем. И опять мы на пост. Когда я увидел этого горе-водителя, мне стало страшно. И такие ездят по нашим дорогам?! Мужчина едва держался на ногах. А когда подозреваемый все же подул в трубку прибора, на дисплее загорелись цифры 0,826 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом у водителей происходит полное расслабление всех органов и систем, отсутствует бдительность, снижаются зрительные рефлексы. Короче – он представляет серьезную опасность для окружающих. Все измерения проводились при понятых с использованием видеосъемки. Но и в этом случае проверяемый не стал подписывать протокол, да еще отказался от медосвидетельствования. Его также лишат водительского удостоверения, и он заплатит штраф.

Если же водитель, который ранее уже лишался прав управления за езду в нетрезвом состоянии, снова пьяным выехал на дорогу, ему грозит уже не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. В качестве наказания также используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо этого, ему будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Точка зрения

Александр Бахмутов,

командир ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области:

– Я считаю, что ужесточение наказания дало бы положительный сдвиг в части борьбы с нетрезвыми водителями. С нашей стороны используется весь комплекс сил и средств для того, чтобы обеспечить порядок на дороге и безопасность наших граждан. Очень большую помощь нам оказывают граждане. При их помощи мы задерживаем порядка 30 процентов водителей в состоянии опьянения, так что за содействие им огромное спасибо.