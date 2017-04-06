Без Евтушенко

Умер поэт Евгений Евтушенко. И наш Интернет пестрит комментариями – уважительными или оскорбительными для покойного. Все-таки мировая сеть предоставляет универсальную возможность сомнительного свойства – написать гадость и не нести за это никакой ответственности.

А Евтушенко умудрился даже после смерти заставить спорить о себе. Он всю жизнь был предметом полемики, зависти, любви и неприязни для многих. Вот таким он был в своих ярких пиджаках и рубашках, со своими говорящими длиннопалыми руками и завораживающей манерой читать стихи. Он был последним представителем своего великого поэтического поколения, способным собрать полную аудиторию в Политехническом. И мы даже не замечаем, что говорим его стихами: поэт в России больше, чем поэт; людей неинтересных в мире нет; пришли иные времена – взошли иные имена… Это все Евтушенко. Мы поем его песни – про чертово колесо, про то, что «кавалеров мне вполне хватает, но нет любви счастливой у меня», про ольховую сережку. И сегодня мы его стихами отвечаем на вечный вопрос наших западных «партнеров»: хотят ли русские войны?

В 2010 году Евгений Александрович был в Рязани, выступал в Горьковской библиотеке. Как всегда, зал был полон, и поэт читал стихи, отвечал на вопросы, раздавал автографы…Как теперь понятно, он уже тогда был тяжело болен. Но был все тем же Евтушенко, способным «дер­жать» зал. Он был из когорты шестидесятников, которые собирали стадионы.

Да, тогда была такая поэзия – громкая, полемическая, сильная, яркая. И вместе с тем – интимно лирическая, личностная, обращенная к душе человеческой. О поэзии Евтушенко написано больше, чем он написал стихов. А написал он много. Так что не буду присоединяться к хору. Для меня ясно одно: Евгений Евтушенко – большой поэт.

Но он еще писал прозу, которую хотелось читать, и публицистику, с которой иногда хотелось спорить. Он снимал кино, снимался сам как актер. Он был любим и не любим властями. Он был лицом страны за ее пределами и полпредом нашей поэзии в мире. Его ненавидели за стихи «Наследники Сталина» и уважали за написанное в 1968-м: «Танки идут по Праге». И не только в Праге уважали. Он был разным – целе- и нецелесообразным. Но он был. Присутствовал в нашей жизни, даже когда жил в США. Этой его жизни в США ему особенно не прощали. Но поэт был, если хотите, символом демократизации нашего общества: он жил там, где хотел жить и работать, оставаясь при этом гражданином свой страны.

А еще Евгений Александрович сделал одно великое дело, которое не все любители поэзии и заметили. Он выпустил антологию «Строфы века», в которой объединил стихи 875 авторов – белых и красных, классиков и модернистов. Она вышла в 1995 году, а в 80-е печаталась в «Огоньке» с комментариями самого Евтушенко. Я листаю сейчас эти подшивки и получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Он умудрился найти замечательные стихи даже у забытых и достойных забвения бардов. Его и за эту антологию ругали: за то, что не тех выбрал, а у тех, кого выбрал, не те стихи опубликовал. Но он этот огромный и благородный труд завершил. А потом у него нашлись последователи. Множество поэтических антологий вышло в последние 20 лет. Ни одна из них не может поспорить со «Строфами века» в полноте и многогранности. Такой видел нашу поэзию Евтушенко. Другие видят ее другой – и это их право.

Евгений Александрович в последние годы так много и активно ездил по стране, выступал в разных аудиториях, что казалось, будто из страны он и не уезжал. Выходили книги, работала художественная и фотовыставка в доме в Переделкине, придуманная и сформированная им самим. Евтушенко дожил до того времени, когда жизнь писателей поколения оттепели стала литературным и киноэпосом. И совсем недавно в экранизации последнего романа Василия Аксенова актер играл поэта, прообразом которого стал Евтушенко. Не многим дано протянуть столь длинную и прочную нить из своей молодости в зрелость. Он пережил почти всех своих друзей-сверст­ников. А стихи его и песни переживут его. Они звучат, их читают и помнят.

А споры вокруг Евтушенко продолжаются. Даже сейчас, когда с ним прощаются в Америке и России. Ну вот, он ушел от нас. Нам стало без него легче? Нам уютнее жить без Евтушенко? Я так не думаю. Да и не собираюсь жить без Евтушенко. На книжной полке стоят тома его стихов.