О реализации приоритетного проекта шла речь на всероссийском селектором совещании

В ходе совещания обсуждались вопросы формирования и использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов, реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Провел совещание министр транспорта России Максим Соколов. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин и заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Владимир Гуйда.

Глава Минтранса России обратил внимание представителей субъектов на необходимость обеспечения контроля за целевым использованием средств региональных дорожных фондов. Вместе с тем следует активизировать работу по привлечению дополнительных источников для их формирования, в частности – доходов от собранных штрафов за нарушения ПДД.

В 2017 году Дорожный фонд Рязанской области составляет более 5 млрд. рублей, которые пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения. Регион в числе 34 субъектов РФ участвует в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общий объем средств, предусмотренных на эту программу, в текущем году составляет 1 млрд. 260 млн. рублей, из которых 625 млн. рублей – средства федерального бюджета. В городскую агломерацию входит г. Рязань и 5 муниципальных районов – Рязанский, Рыбновский, часть Клепиковского, Спасского и Пронского районов с городом Новомичуринском. Общая протяженность федеральных, региональных и местных автодорог в ее границах составляет 899 км. На территории агломерации проживает более 60% всего населения Рязанской области