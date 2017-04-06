«Сосновому бору» быть

В ситуацию, сложившуюся в здравнице Солотчи, вмешался глава региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов отметил, что направил в прокуратуру области официальное письмо с просьбой провести проверки санатория «Сосновый бор», где собственником не выплачивается заработная плата сотрудникам. Кроме того, по имеющейся информации, запланирована продажа объекта. Если санаторий будет выставлен на продажу, то необходимо добиться от собственника, в первую очередь, выплаты долгов по зарплате сотрудникам. В случае, если настоящее положение дел в учреждении таково, что имеются средства для немедленного погашения задолженности, то следует задействовать все законные механизмы и заставить собственника осуществить выплаты до продажи имущественного комплекса. «Насколько меня проинформировали, процессы, которые там идут, не очень благоприятные, возможно использование «темных» юридических схем, – отметил Николай Любимов. – Конечно, люди недовольны происходящим. Мы можем потерять и профессиональный коллектив, и сам санаторий, если его начнут распродавать по частям».

Перед социальным блоком правительства региона Николай Любимов поставил задачу – в случае смены собственника активно работать с новым владельцем с тем, чтобы «Сосновый бор» сохранил профиль и остался в статусе лечебно-оздоровительного учреждения.