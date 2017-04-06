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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
Вторая полоса
Общество
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Откуда убытки?

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на финансовое состояние муниципального предприятия «Водоканал г. Рязани»

Глава рязанского региона Николай Любимов выразил недоумение по поводу убыточности муниципального предприятия «Водоканал г. Рязани». «Необходимо разобраться, почему «Водоканал» оказался убыточным. Этого не может быть при том тарифе, который существует сейчас, – подчеркнул Николай Любимов. – Ситуацию надо кардинально менять. Это должно быть реально работающее предприятие, которое само себя обеспечивает».

Врио губернатора поручил главе администрации г. Рязани Олегу Булекову глубоко изучить экономику предприятия, после чего по этому вопросу будет проведено отдельное совещание. Кроме того, Николай Любимов отметил, что при необходимости нужно будет привлечь правоохранительные органы с целью разобраться, не было ли в прошлом злоупотреблений на этом предприятии.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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