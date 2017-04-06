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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
Вторая полоса
Общество
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Меры общественного влияния

Качество юридического образования в стране должно стать выше
Меры общественного влияния

Рязань стала площадкой для проведения отчетно-выборного собрания Ассоциации юридического образования России. В ходе дискуссии собравшиеся обсуждали пути повышения качества образования и ресурсные возможности, необходимые для реализации этой задачи.

Участников собрания приветствовал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он сказал о том, что ему помогает юридическое образование и ранее в Калужской области он возглавлял региональное отделение Ассоциации юристов России. По словам главы региона, у правительства Рязанской области и юридических вузов Рязани сложились тесные партнерские отношения. Лучшие студенты и курсанты вузов получают губернаторские стипендии.

В состав АЮОР входят Рязанский государственный университет, Рязанский филиал Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя и Академия ФСИН России, которая и стала главным организатором проведения собрания в регионе.

По словам начальника академии, генерал-майора внутренней службы Александра Крымова, в учебном заведении 340 докторов и кандидатов юридических наук, ведется преподавание по 11 специальностям и направлениям, кроме того, работает адъюнктура. Академии есть чем поделиться с коллегами по теме повышения качества юридического образования.

В Рязань приехали более 60 ректоров и деканов ведущих юридических вузов страны.

Они обсудили возможности для повышения качества образования, среди которых пересмотр образовательных стандартов, проведение работы по присвоению грифов изданиям юридических вузов страны, повышение качества образовательных программ, усиление контроля за деятельностью юридических вузов.

– В стране около 150 прошедших аккредитацию профильных вузов и 70 из них, представители которых приняли участие в отчетном собрании ассоциации, дают качественное юридическое образование, – говорит декан юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Ассоциации юридических вузов России Александр Голиченков. – С остальными мы будем работать, и возможности для того, чтобы поменять в них ситуацию к лучшему, у нас сегодня есть.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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