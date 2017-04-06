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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
Вторая полоса
Общество
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Классная работа

Рязанским школьникам помогают выбрать будущую профессию
Автор фото: Людмила Иванова | Классная работа
Фото автора.

Четвертый профессиональный молодежный конвент «ПРОФЕССиЯ» прошел в Рязани. На этот раз площадкой для этого профориентационного проекта стала школа № 47. Представители различных рязанских предприятий, организаций, учебных заведений показали и рассказали старшеклассникам Московского района Рязани о том, что представляют собой те или иные профессии и каковы перспективы трудоустройства по ним.

Специалисты Рязанского медуниверситета на манекенах учили ребят оказывать первую помощь, работники общепита демонстрировали, как правильно сервировать стол и проводили мастер-класс по карвингу (фигурному вырезанию цветов из овощей), спасатели предлагали ученикам рассмотреть костюм пожарного, будущие строители – провести измерения помещения при помощи специального прибора.

Приветствуя участников молодежного конвента, министр труда и занятости региона Юлия Рокотянская напомнила, что сейчас на рынке труда наибольший спрос наблюдается на рабочие и инженерные профессии.

По словам начальника управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексея Зимина, такие встречи помогают школьникам получить наглядное представление о той или иной профессии, понять ее прикладную сторону и впоследствии сделать правильный выбор.

Алексей Зимин добавил, что такие профориентационные площадки привлекательны не только для старшеклассников, в них активно участвуют вузы, ссузы и потенциальные работодатели. Поэтому реализация профориентационного проекта «ПРОФЕССиЯ» в Рязани будет продолжена.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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