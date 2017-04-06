На кубок Рязанского кремля

Лучшие тхэквондисты страны покажут свое мастерство в Ледовом дворце спорта «Олимпийский»

С 7 по 9 апреля в регионе пройдут всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». К участию в них заявлены спортсмены из 51 субъекта Российской Федерации. В Рязань приедут сильнейшие в этом виде спорта. Организаторы гарантируют, что драматизм поединков на доянге будет обеспечен.

На пресс-конференции в минспорта о предстоящих соревнованиях говорили министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, вице-президент Рязанской федерации тхэквондо, старший тренер юношеской сборной России Сергей Косьяненко, президент Рязанской федерации тхэквондо Андрей Савичев.

– Тхэквондо – вид спорта, который не так давно начал развиваться в Рязанской области, но уже имеет хорошие результаты, – говорит Татьяна Пыжонкова. – Федерация была образована в 2004 году. Рязанские спортсмены регулярно занимают призовые места на чемпионатах и первенствах различного ранга. Тренерами подготовлены мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта России, 46 кандидатов в мастера спорта, 62 спортсмена имеют первый разряд и 422 – спортивные массовые разряды.

С самого начала работы федерации тхэквондо (2004 год) был взят курс не только на развитие этого вида спорта внутри региона, но и на становление Рязанской области как центра тхэквондо в Центральном федеральном округе. И это получилось. В 2010 году вице-президент федерации Сергей Косьяненко был избран на должность ответственного по развитию тхэквондо в ЦФО. С декабря 2012 года он является членом исполкома Союза тхэквондо России, а с января 2013 года Косьяненко – старший тренер юношеской сборной России.

– Уровень соревнований в Рязани очень высок, – говорит он. – Все спортсмены, которые в предыдущие годы занимали у нас первые места, далее становились победителями и призерами первенства мира и Европы. По всем национальным командам Европы сборная России в прошлом году выиграла шесть финалов, пятеро стали серебряными призерами. В итоге мы завоевали 17 медалей из 20 возможных. Это абсолютный рекорд среди всех национальных команд, так что в Рязани зрителям будет на кого посмотреть.

С 2011 года соревнования «Кубок Рязанского кремля» входят в Единый календарный план Минспорта Российской Федерации. В прошлом году в них приняли участие более 1 тысячи спортсменов из 46 субъектов Российской Федерации. В этом году число участников увеличилось, а это значит, что повысится конкуренция в борьбе за медали и, соответственно, интерес зрителей к поединкам на доянге.