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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
Вторая полоса
Общество
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Предпринимателям – успешным и начинающим

Впервые в Рязани пройдет всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни»

Он состоится 18 мая в гостиничном комплексе «Старый город». Участие в нем бесплатное. В городе соберется около 400 участников — представители малого и среднего бизнеса, региональная власть, банкиры и лидеры общественных организаций предпринимателей. Организаторы приглашают к участию предпринимателей из всех близлежащих регионов. Для участия необходима предварительная регистрация - www.bsaward.ru/regions/ryazan/registration.

В течение дня будут работать несколько тематических сессий и мастер-классов, которые интересны предпринимателям, представителям муниципальных администраций, журналистам.

Кроме того, в рамках форума будут названы победители Национальной премии «Бизнес-Успех». К участию приглашаются предприниматели Рязани и всех соседних регионов. В день мероприятия также будут выявлены и награждены лидеры среди муниципалитетов, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса.

Прием заявок осуществляется до 24 апреля на сайте премии – www.bsaward.ru/regions/ryazan/registration.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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