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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
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Общество
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Плюс конверсия

Рязанские заводы модернизируются
Автор фото: Александр Королев | Плюс конверсия
Фото: Александр Королев.

Глава региона Николай Любимов побывал в АО «Рязанский Радиозавод». Инновационные изделия, техническое перевооружение, освоение выпуска гражданской продукции – этим трем темам он уделил особое внимание.

Сначала глава региона ознакомился с разработанной на предприятии новейшей модификацией комплекса учебно-тренажерных средств. Здесь реализованы сразу несколько инновационных технических решений: визуализация в виртуальном шлеме или очках, отображение действий модели военнослужащего в трехмерном виде в реальном времени относительно его реальных действий и одновременное отображение как виртуального радиообмена, так и виртуального движения и огня. Этот комплекс используется для подготовки военнослужащих Министерства обороны, МВД и ФСО к эксплуатации новейшей техники связи.

Николай Любимов уделил также большое внимание выпуску оборонно-промышленными предприятиями гражданской продукции. Это не случайно. В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации поставлена задача использовать потенциал ОПК для выпуска современной высокотехнологичной конкурентоспособной гражданской продукции: к 2020 году необходимо довести ее уровень не менее чем до 17%, а в 2025-м – не менее чем до 30%.

Как пояснил генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Юрий Смирнов, на предприятии широкое распространение получили конверсионные технологии, применяемые для товаров народного потребления. Николай Любимов ознакомился с участком «Trampf», где производится листовая обработка металла, с цехом по выпуску пластмассовых изделий, в частности, для автопрома, очистки воды, для изготовления детской мебели.

Важнейшей задачей является модернизация ОПК региона. АО «Рязанский Радиозавод» в составе концерна «Созвездие» входит в холдинг «Объединенная приборостроительная корпорация», в рамках которого реализуется единая научно-техническая и производственно-технологическая политика.

Одновременно с наращиванием производства и освоением новой продукции это позволяет заводу проводить модернизацию основных производств в рамках федеральных целевых программ – в частности, программы по техническому перевооружению. Николай Любимов побывал на полностью реконструированном гальваническом производстве, познакомился с производством по сборке и монтажу готовой продукции, большая часть работников которого недавно перешла в просторное, чистое и оборудованное по последнему слову техники помещение. А тем временем модернизацию намечено продолжить на других производственных участках. «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение по вновь начинаемому на АО «Рязанский Радиозавод» проекту в рамках федеральной целевой программы, реализация которого продлится до 2023 года. В настоящее время ведутся работы по подбору узкоспециализированного оборудования для каждого подразделения.

На встрече с генеральным директором Юрием Смирновым глава региона подчеркнул, что, по его мнению, труд в АО «Рязанский Радиозавод» организован с заботой о людях. Средняя зарплата на предприятии выше, чем в регионе в целом. Кадровый потенциал тоже высок: большинство руководителей цехов и подразделений – молодые люди. У завода есть возможности и для расширения линейки заказов – это тоже говорит о перспективности предприятия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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