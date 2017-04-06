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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
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Общество
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Лишним не будет

Многодетным и малообеспеченным семьям окажут поддержку
Автор фото: Ольга Драган | Лишним не будет
Фото автора.

На базе комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» в Рязани стартовала благотворительная акция. В ее рамках подгузники, моющие средства смогут получить многодетные и малообеспеченные семьи, живущие в Рязани и районах области. Часть гуманитарной помощи будет направлена в детские дома и социальные стационарные учреждения.

По словам министра социальной защиты населения Рязанской области Дениса Бокова, это первая совместная акция, организованная в рамках взаимодействия правительства области и Общероссийской общественной организации «Красный Крест». «Мы не так давно подписали соглашение и возлагаем большие надежды на взаимодействие с этой организацией, – подчеркнул Денис Боков. – Пришел большой объем гуманитарной помощи – восемь тонн почти на миллион рублей».

Подгузники и бытовую химию из центра «Семья» распределят по комплексным центрам социального обслуживания населения региона. Там должны быть сформированы списки семей, нуждающихся в помощи, и уже в ближайшие дни начнется ее выдача.

«Я считаю, что любая помощь для многодетных и малообеспеченных семей всегда актуальна, – отметила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Оксана Артемкина. – Сегодня у нас получился хороший тандем с органами исполнительной власти. У минсоцзащиты есть база тех, кто признаны нуждающимися. Нам дают этой базой воспользоваться для того, чтобы помощь была адресной».

В организации проведения акции участвуют и волонтеры, в частности – волонтерский отряд «Добрострой» Рязанского строительного колледжа. «Мы загружаем коробки с гуманитарной помощью в машины, которые везут их в комплексные центры социального обслуживания населения, – рассказал волонтер, студент первого курса Рязанского строительного колледжа Евгений Москвин. – Участвовать в этой акции вызвался сам, потому что люблю детей».

В рамках соглашения, подписанного региональным правительством и Красным Крестом, в настоящее время младший медицинский персонал, работающий в учреждениях социальной сферы Рязанской области, проходит бесплатное обучение в Москве.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
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