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Выпуск № 61 (5348)
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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017
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Выпуск № 61 (5348) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Министерством сельского хозяйства и продовольствия области завершена процедура отбора проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на 2017 год. Поселок для работников СПК «Мир» в селе Сергиевский Боровок станет двадцатым проектом по строительству агрогородков, реализуемым с 2009 года на территории региона, и четвертым по счету в Александро-Невском районе.

РЫБНОЕ. Директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Валерий Калашников награжден знаком отличия «Знак Великого князя Олега Рязанского». За 25 лет руководства учреждением Валерию Васильевичу удалось нацелить коллектив на достижение мировых приоритетов в отрасли, прославивших Рязанскую область более чем в 70 странах мира. Калашников руководит работой специализированного совета по защите диссертаций, им лично подготовлено 9 кандидатов и 4 доктора наук. Под его руководством и при непосредственном участии в стране создана система эффективного сохранения и использования генетических ресурсов, способствующая повышению конкурентоспособности отечественных пород.

СКОПИН. В Центральной районной больнице прошло заседание медицинского совета по вопросам вакцинопрофилактики. По информации медиков, одной из проблем в проведении иммунизации являются частые отказы пациентов от проведения прививок. В ходе заседания медсовета принято решение об усилении информационно-просветительской работы и проведении подворных обходов с разъяснениями необходимости иммунопрофилактики и приглашением на вакцинацию.

КАСИМОВ. Команда городского детско-юношеского центра добилась больших успехов на открытом первенстве Тамбовской области по тхэквондо. Касимовцы завоевали 5 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых медалей. Успех с ними по праву разделяет их педагог А.А. Пряхина.

МИХАЙЛОВ. Отряд «Спартак» Октябрьской школы № 2 представлял Рязанскую область на первом юнармейском форуме Западного военного округа. В Коврове Владимирской области собрались школьники из 26 регионов Российской Федерации. Главным испытанием стала «Игра патриотов» – кросс по пересеченной местности с преодолением разных препятствий,  где отряд «Спартак» занял первое место.

МИЛОСЛАВСКОЕ. В Липяговском сельском поселении активно оформляются дороги местного значения в муниципальную собственность. Соответствующие документы уже поданы на регистрацию.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 61 (5348) от 06 апреля 2017 года
Лишним не будет
Многодетным и малообеспеченным семьям окажут поддержку
Ольга Драган
Безопасные и качественные дороги
О реализации приоритетного проекта шла речь на всероссийском селектором совещании
По материалам официального сайта Правительства области
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