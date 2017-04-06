В Рязанской области более 900 студентов – будущих аграриев узнали о мерах поддержки и вакансиях в АПК

В марте министерство сельского хозяйства и продовольствия области при участии Рязанского регионального отделения Российского союза сельской молодежи проводило встречи по трудоустройству со старшекурсниками Рязанского государственного агротехнологического университета и учащимися средних профессиональных учебных заведений аграрного профиля.

В общей сложности было проведено 17 встреч, в которых приняли участие более 900 студентов и учащихся. Им рассказали о мерах поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса, действующих на территории Рязанской области, и имеющихся вакансиях в агропромышленном комплексе региона.

По итогам встреч с учащимися проведено анкетирование, на основании которого будет сформирована база выпускников, заинтересованных в трудоустройстве на предприятия агропромышленного комплекса.