В Рязани продолжается работа по созданию бренда города

В Рязанской областной библиотеке им. Горького 10 апреля пройдет встреча, участники которой смогут первыми узнать результаты исследований, опросов общественного мнения о том, каким горожане видят бренд Рязани. На встрече специалисты и представители общественности проанализируют данные исследований и обсудят разработку дальнейшей концепции создания бренда города.

Как сообщают организаторы встречи, принять в ней участие может любой желающий, для этого нужно пройти предварительную он-лайн регистрацию на официальных страницах проекта в соцсетях. Зарегистрироваться необходимо до конца этой недели. По информации сайта администрации Рязани, для подтверждения участия во встрече организаторы сами свяжутся со всеми гражданами, подавшими соответствующую заявку.