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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 09:00
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Общество
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В Рязани продолжается работа по созданию бренда города

В Рязанской областной библиотеке им. Горького 10 апреля пройдет встреча, участники которой смогут первыми узнать результаты исследований, опросов общественного мнения о том, каким горожане видят бренд Рязани. На встрече специалисты и представители общественности проанализируют данные исследований и обсудят разработку дальнейшей концепции создания бренда города.

Как сообщают организаторы встречи, принять в ней участие может любой желающий, для этого нужно пройти предварительную он-лайн регистрацию на официальных страницах проекта в соцсетях. Зарегистрироваться необходимо до конца этой недели. По информации сайта администрации Рязани, для подтверждения участия во встрече организаторы сами свяжутся со всеми гражданами, подавшими соответствующую заявку.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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