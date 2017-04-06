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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 09:16
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Здоровье
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Рязанцы смогут получить скрининг-оценку своего здоровья бесплатно

Завтра, 7 апреля, во Всемирный день здоровья медики расскажут всем желающим, как отказаться от вредных привычек

Место проведения: г. Рязань, Московское шоссе д. 21, ТРЦ «Премьер». Планируемое время начала и окончания: 16-00 – 20-00.

В ходе акции все желающие бесплатно смогут получить скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, устные консультации для желающих отказаться от пагубного потребления табака, с определением концентрации СО в выдыхаемом воздухе, получить консультации стоматолога, психиатра, а также консультации по здоровому образу жизни.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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