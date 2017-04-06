Рязанцы смогут получить скрининг-оценку своего здоровья бесплатно

Место проведения: г. Рязань, Московское шоссе д. 21, ТРЦ «Премьер». Планируемое время начала и окончания: 16-00 – 20-00.
В ходе акции все желающие бесплатно смогут получить скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, устные консультации для желающих отказаться от пагубного потребления табака, с определением концентрации СО в выдыхаемом воздухе, получить консультации стоматолога, психиатра, а также консультации по здоровому образу жизни.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области