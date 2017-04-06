В Рязани сгорел автомобиль

Сообщение о возгорании в автомобиле на 6-м Новом проезде в Рязани поступило на пульт дежурного «01» вчера в 22.19, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.