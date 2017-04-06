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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 09:17
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Происшествия
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В Рязани сгорел автомобиль

Сообщение о возгорании в автомобиле на 6-м Новом проезде в Рязани поступило на пульт дежурного «01» вчера в 22.19, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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