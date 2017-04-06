5 пожарных автомобилей, 15 огнеборцев ликвидировали пожар в Касимове Рязанской области

Пожар в пустующем здании на площади Победы в городе Касимове произошел вчера вечером, сообщает об этом сайт главного управления МЧС России по области. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного Единой службы спасения в 21.43. Огнем повреждено неэксплуатируемое кирпичное двухэтажное здание, люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.