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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 09:45
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Происшествия
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Виновник смертельного ДТП в Рязанской области мог уснуть за рулем

Полиция сообщила подробности страшной аварии с участием фуры и рейсового автобуса
Виновник смертельного ДТП в Рязанской области мог уснуть за рулем

По информации сайта УМВД России по области, вчера в 23.20 в Михайловском районе на 214 км трассы Москва-Астрахань произошло лобовое столкновение грузовика и пассажирского автобуса. Водитель и один пассажир автобуса погибли, 32 человека пострадали.

По предварительной информации, грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом «Сетра», следовавшим по маршруту Москва-Элиста в сторону столицы.

В результате ДТП водитель автобуса – 49-летний житель Республики Калмыкия и пассажир автобуса - 35-летний житель Ставропольского края - скончались на месте аварии. В больницу с различными травмами доставлено 32 человека, среди них 7 несовершеннолетних, 10 человек, в том числе один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии,15 человек после оказания медпомощи были отпущены домой.

На место немедленно выехали сотрудники полиции, спасательные службы МЧС и скорая медицинская помощь. Инспекторы ГИБДД вытаскивали пассажиров из автобуса и оказывали первую помощь пострадавшим. Пассажиры автобуса, которым после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась, дополнительным автобусом были отправлены домой.

По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ. Проводится расследование.

Фото с сайта УМВД России по области.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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