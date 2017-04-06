По подозрению в мошенничестве задержан глава администрации одного из сельских поселений Рязанской области

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) задержан глава администрации одного из сельских поселений.

По данным следствия, в 2010 году, занимая на тот момент руководящую должность в коммерческой организации, подозреваемый незаконно завладел земельным участком, расположенным в границах Рязанского района, рыночная стоимость которого на 2010 год составляла 500 000 рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств преступной деятельности подозреваемого. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.