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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 10:51
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Общество
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В Рязанской области инспекторы ГИБДД вручили неопытным водителям специальные опознавательные знаки для авто

Как собщает сайт УМВД России по области, вступил в силу закон, согласно которому аволюбитель, стаж вождения которого не превысил 2 года, обязан разместить на автомобиле

опознавательный знак «Начинающий водитель» – в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета. Такие обязательные элементы сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области вручали водителям на дороге, а также тогда, когда водители получали водительское удостоверение впервые. Полицейские напомнили об административной ответственности, которая грозит за отсутствие знака. Это может быть предупреждение или административный штраф в размере пятисот рублей.

Для тех же водителей, которые имеют более значительный стаж вождения, были подготовлены памятки о внимательном отношении к транспортным средствам с такими установленными знаками и напоминали о главном правиле: «Ведите себя на дороге так, как вы хотели бы, чтобы другие вели себя по отношению к вам».

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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