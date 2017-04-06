В Рязанской области инспекторы ГИБДД вручили неопытным водителям специальные опознавательные знаки для авто

Как собщает сайт УМВД России по области, вступил в силу закон, согласно которому аволюбитель, стаж вождения которого не превысил 2 года, обязан разместить на автомобиле

опознавательный знак «Начинающий водитель» – в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета. Такие обязательные элементы сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области вручали водителям на дороге, а также тогда, когда водители получали водительское удостоверение впервые. Полицейские напомнили об административной ответственности, которая грозит за отсутствие знака. Это может быть предупреждение или административный штраф в размере пятисот рублей.

Для тех же водителей, которые имеют более значительный стаж вождения, были подготовлены памятки о внимательном отношении к транспортным средствам с такими установленными знаками и напоминали о главном правиле: «Ведите себя на дороге так, как вы хотели бы, чтобы другие вели себя по отношению к вам».