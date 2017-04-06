В Рязанской области проходит профилактическая операция ГИБДД «Внимание, Дети!»

Как сообщает сайт УМВД России по области, профилактические рейды, направленные на выявления нарушений правил перевозки детей, проводятся в регионе на постоянной основе. Экипажи ДПС ГИБДД патрулируют дороги около детских садов и школ, торговых центров, спортивных и музыкальных школ, куда часто привозят детей. Инспекторы беседуют с родителями, напоминая о необходимости перевозить детей в возрасте до 12 лет в автомобилях с использованием специальных удерживающих устройств, автокресел. Согласно правилам, детские удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка. Допускается использовать, иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Кресло должно быть обязательно подобрано по весу ребенка. Дети в возрасте до 1 года перевозятся в автолюльке, которая обязательно должна быть прикреплена.