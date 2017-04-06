Рязанским школьникам рассказали о профессии нефтехимика

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании приняли участие в III Молодежном профориентационном конвенте «ПРОФЕССиЯ»

Мероприятие прошло на базе общеобразовательной школы №47 Рязани. Организаторы старались показать школьникам нужность и важность рабочих специальностей и помогали им определиться в выборе профессии.

Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию представляли сотрудники кадровой службы. Они организовали для ребят демонстрационную интерактивную площадку, на которой дети могли узнать об имеющихся на заводе специальностях и о том, как стать нефтехимиком-профессионалом. Детям рассказали о «Роснефть-классе» и о том, как записаться на обучение в нем, о возможности для абитуриетов поступить на базовую кафедру «Химическая технология органических веществ» Рязанского радиоуниверситета. В акции приняли участие свыше 500 учащихся школ города.

В РНПК к вопросу подготовки кадрового резерва подходят очень серьезно. На предприятии реализуется корпоративная программа непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первой ее ступенью является обучение учащихся 10 и 11 классов в «Роснефть-классе», который впервые в Рязани был запущен в сентябре прошлого года. Сегодня 20 будущих химиков-технологов, механиков и лаборантов углубленно изучают физику, математику, русский язык, встречаются со специалистами предприятия, участвуют в корпоративных акциях и проектах, научных конференциях Рязанской НПК. Вторая ступень образовательной программы – получение высшего образования на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. В настоящее время на кафедре, обучается 167 студентов на очном, очно-заочном и заочном отделениях. В этом году на кафедре помимо бакалавров, начнут готовить магистров.

Молодежный профориентационный конвент «ПРОФЕССиЯ» продлился более трех часов. За это время представители Рязанской НПК пообщались со всеми участниками конвента, ответили на всевозможные вопросы школьников, раздали блокноты и магниты «Построй карьеру в Рязанской нефтеперерабатывающей компании», информационные проспекты для желающих поступить в «Роснефть-класс».