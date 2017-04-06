В Рязани ликвидировали ямы на 22 участках автодорог

С 3 по 5 апреля в областном центре ликвидировали ямы на 22 участках дорог на общей площади около 2 150 квадратных метров, сообщает сайт администрации города. В работе ежедневно были задействованы до 17 бригад. За три дня в порядока привели дороги на участках улиц Татарской, Рабочих, Пушкина, Бирюзова, Западной, Мервинской, Добролюбова, Ленина, 1-ой Красной, Белинского, Петрова, Полевой, нескольких внутриквартальных проездах по ул. Новоселов и Зубковой, ул. Сысоевской, Восточной окружной дороги, автодороги на п. Карцево, Касимовском шоссе, на путепроводе Приокский, автодороги от ул. Черновицкой до ТЭЦ.