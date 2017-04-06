Областная общественно-политическая газета
17:48 МСК
Четверг
06 апреля 2017 года
Выпуск № 61 (5348)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Серьезное ДТП в Рязанской области: автобус столкнулся с грузовикомВ Рязани продолжается работа по созданию бренда города В Рязани сгорел автомобильРязанцы смогут получить скрининг-оценку своего здоровья бесплатноВ Рязанской области более 900 студентов – будущих аграриев узнали о мерах поддержки и вакансиях в АПК
Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 12:11
Просмотров: 70
Актуально
Версия для печати

В Рязани ликвидировали ямы на 22 участках автодорог

С 3 по 5 апреля в областном центре ликвидировали ямы на 22 участках дорог на общей площади около 2 150 квадратных метров, сообщает сайт администрации города. В работе ежедневно были задействованы до 17 бригад. За три дня в порядока привели дороги на участках улиц Татарской, Рабочих, Пушкина, Бирюзова, Западной, Мервинской, Добролюбова, Ленина, 1-ой Красной, Белинского, Петрова, Полевой, нескольких внутриквартальных проездах по ул. Новоселов и Зубковой, ул. Сысоевской, Восточной окружной дороги, автодороги на п. Карцево, Касимовском шоссе, на путепроводе Приокский, автодороги от ул. Черновицкой до ТЭЦ.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
15:38
До рязанских аграриев доведено 65 процентов средств, выделенных на несвязанную поддержку
15:25
Более 5,5 килограмма наркотиков изъяли полицейские в Рязанской области
15:16
13 пострадавших в столкновении автобуса и большегруза находятся в медучреждениях Рязанской области
14:57
В турнире на Кубок Сибура БК «Рязань» сыграет с лучшими клубами Суперлиги
14:52
Команда Рязанской области вышла в 1/8 финала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
Все новости за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы