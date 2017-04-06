В Рязанской области паводок идет на спад

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра и достиг отметки 111 сантиметров. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 20 сантиметров и находится на отметке 409 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 15 сантиметров и составил 253 сантиметра. На территории Касимова уровень воды понизился на 6 сантиметров и составил 306 сантиметров. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 4 сантиметра. Уровень воды составляет 230 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 6 сантиметра до отметки 356 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 37 сантиметров и достиг отметки в 232 сантиметра.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 6 сантиметров и составил 257 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 2 сантиметра и составил 396 сантиметров.

На реке Вёрда в черте города Скопин уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 129 сантиметров.

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.