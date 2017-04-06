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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 12:53
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Спорт
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Все больше рязанцев хотят, чтобы их дети занимались мини-футболом

Такое мнение высказал генеральный директор рязанского «Элекс-Фаворита» Виталий Громов, делясь впечатлениями от прошедшего 5 апреля в Москве совещания (участником которого он был) руководителей клубов западной конференции Высшей лиги российского мини-футбола.

Говоря о месте, которое сейчас занимает команда в рязанском спорте, генеральный директор рязанского «Элекс-Фаворита» Виталий Громов отметил:

– Мы заняли достаточно серьёзную нишу, что наглядно демонстрирует растущая посещаемость наших матчей. Но я хотел бы говорить не о рязанском спорте, а о том, сколько родителей приводит своих детей из большого футбола в школу «Элекса» со словами: «мы хотим, чтобы наши дети играли в вашей системе». Это очень приятно. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы выйти за рамки региональной команды. В этом году мы уже заняли достойное место на всероссийском уровне (6-е место в западной конференции Высшей лиги), что в точности соответствует нашим предсезонным ожиданиям. Мы пока что находимся на своём месте и по финансам, и по составу, и по уровню подготовки. Но, подчёркиваю, только «пока». Пусть и не огромными шагами, но мы постоянно движемся вперёд. На данный момент большинство игроков в составе команды – рязанцы. При этом на подходе у нас прекрасный дубль – это ребята до 18 лет. Подрастают 13-летние детишки. В связи с этим считаю, что у нас большие перспективы, надо только грамотно ими воспользоваться, а для этого необходимо проводить качественную работу с командой и всегда стремиться к большему.

Материал предоставил пресс-атташе ФК «Элекс-Фаворит» Алексей Самохин

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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