Телерадиокомпании Рязанской области приглашаются к участию во Всероссийском фестивале телевизионных программ и фильмов «Смотри на меня как на равного»

Международная академия телевидения и радио информирует, что начался прием заявок на участие в тематическом конкурсе, который пройдет в рамках VII Всероссийского фестиваля телевизионных программ и фильмов о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья «Смотри на меня как на равного».

VII Всероссийский фестиваль «Смотри на меня как на равного» состоится в конце мая текущего года в Москве. Он организован Международной академией телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с целью мотивирования людей с инвалидностью к социальной интеграции, формирования позитивного общественного отношения к таким гражданам, повышения профессионального уровня тележурналистов, работающих по этой тематике.

На конкурс принимаются видеоматериалы, вышедшие в телеэфире или размещенные в сети Интернет с 1 января 2016 года по 1 марта 2017 года. Прием работ завершается 21 апреля.

Победителей определят в трех номинациях: «Лучшая телепрограмма», «Лучший телевизионный фильм» (максимальный хронометраж 60 минут) и «Лучший телевизионный сюжет» (максимальный хронометраж 10 минут).

Подробная информация об участии в VII Всероссийском фестивале «Смотри на меня как на равного», а также условиях оформления конкурсных заявок размещена на сайте Международной академии телевидения и радио.