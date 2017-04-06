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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 12:54
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Общество
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Четыре жителя Рязанской области украли с фермы 18 баранов

В полицию поступило сообщение, что четверо злоумышленников проникли на территорию животноводческой фермы у поселка Пироговский Спасского района, избили 53-летнего сторожа, связали его веревкой, а затем похитили весь скот – 18 баранов.

Место преступления и его окрестности обследовал эксперт-криминалист. Специалист обнаружил «следы» злоумышленников. Это были отпечатки обуви и протекторов шин автомобиля злоумышленников, окурки сигарет, которые курили подозреваемые. С нескольких окурков удалось «снять» образцы ДНК. Обработав улики, полицейским удалось установить личности причастных к разбойному нападению людей. Подозрение пало на четверых жителей Рязани и области в возрасте от 22 до 52-х лет, которые ранее были судимы за кражи.

Оперативники уголовного розыска разыскали и задержали трех подозреваемых в Рязани. Четвертому, 32-летнему жителю Рязанского района, удалось ненадолго ускользнуть от полицейских.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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