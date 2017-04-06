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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 13:37
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Общество
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В Рязани двое злоумышленников украли мусорные баки

Один из преступников оказался причастен к краже баранов с фермы, которая была совершена накануне

В полицию обратились жители нескольких домов, расположенных в Железнодорожном районе Рязани, которые сообщили, что со дворов пропали мусорные баки.

Оперативники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники, которые похитили 4 мусорных бака со двора одного из домов на улице Островского, передвигались на грузовом такси. Стражи правопорядка установили заказчиков перевозки и выяснили, что баки после кражи сразу отвезли в пункт приема вторсырья и сдали на металлолом.

Вскоре полицейские разыскали и задержали 32-летнего жителя Рязанского района и его приятеля – 27-летнего рязанца. Сотрудники полиции выяснили, что задержанные причастны и к другим аналогичным кражам мусорных баков. Также было установлено, что ранее судимый за кражу 32-летний злоумышленник причастен к разбойному нападению на животноводческую ферму в Спасском районе, которое полицейские раскрыли накануне.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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